محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بمحافظة ريمة ريمة-سبأ:

اختتمت اليوم بمحافظة ريمة أنشطة التوعية الخاصة بمخاطر الألغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب التي نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بتمويل من منظمة اليونيسف بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بالمحافظة .



استهدفت الأنشطة مديريات الجبين - السلفية - بلاد الطعام - الجعفرية على مدى ثلاثين يوماً بمشاركة 24 مشاركاً ومشاركة من متطوعي ومرشحي الجمعيات غير الحكومية في تلك المديريات .



وفي حفل الاختتام أكد محافظ ريمة حسن العمري أهمية هذه الأنشطة في إيصال الرسائل التوعوية بمخاطر الألغام والقذائف ومخلفات قنابل العدوان إلى جميع الاطفال وطلاب المدارس والمواطنين والنازحين.



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وذلك عبر مشروع التوعية الذي سعى إلى تعريف المواطنين في المديريات المستهدفة بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب سيما وأن الوطن يتعرض لعدوان غاشم بمختلف أنواع الأسلحة والقنابل المحرمة دوليا.



بدوره أوضح مشرف فرق التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بالمحافظة أمين البرح أنه تم توزيع أربع فرق على المديريات المستهدفة ضم كل فريق ستة مشاركين ، مبيناً أنه تم توعية المستهدفين بمخاطر الألغام والأجسام الغريبة وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها وكذا الاجراءات والاحترازات الواجب اتباعها عند رؤية هذه الاجسام الغريبة ..



من جانبه قال منسق المركز بالمحافظة أحمد عباد ان المهمة الرئيسية للمتطوعين تتمحور حول تثقيف المواطنين في هذه المناطق وتعريفهم بمخاطر الألغام والابتعاد عنها وعدم العبث بها أو نقلها إلى المنازل للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم والتقليل من آثارها الكارثية.



فيما عبر المشاركون في تنفيذ الأنشطة عن سعادتهم بالمشاركة في التوعية التي تعد عملا إنسانيا ووطنيا .

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ