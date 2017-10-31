[31/أكتوبر/2017]
صنعاء – سبأ:
تتواصل الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض عبادي للكتاب الذي افتتح مؤخراً في نادي بلقيس بحديقة الزبيري بصنعاء بتنظيم من مؤسسة عبادي الوقفية للثقافة والعلوم ويستمر برنامجه حتى 13 نوفمبر.
وفيما خصصت فعالية أمس للروائية نادية الكوكباني، والتي تحدثت عن تجربتها في كتابة الرواية؛ فقد كرست فعالية اليوم للفن التشكيلي والكاريكاتير، وتحدث فيها كل من: خالد الجنيد، سمير الكارتي.
وتخصص الفعالية السادسة للمعرض، وهي فعالية يوم غد الأربعاء، للدكتور عبدالوهاب المقالح ليتحدث عن تجربته في الترجمة.
سبأ