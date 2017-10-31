[31/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
نفذ أبناء ووجهاء عزلة المكتب بمديرية جبلة محافظة إب اليوم وقفة قبلية للتحشيد لرفد الجبهات ودعم العملية التعليمية .
وأكد المشاركون في الوقفة استمرارهم في التحشيد إلى جبهات الدفاع عن الوطن ورفدها بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .
وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى استمرار الصمود في وجه العدوان الغاشم ، ودعم العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الرامية إلى إيقاف التعليم .
وطالب البيان الأمم المتحدة بالعمل على صرف المرتبات وإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ مايقارب ثلاثة أعوام .
سبأ