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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:44:20م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يستهدف محطة للغاز في حوث بعمران
[31/أكتوبر/2017]
عمران -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على مديرية حوث بمحافظة عمران .
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الغارتين استهدفتا محطة للغاز بالمديرية ما أدى إلى تدميرها .
سبأ
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