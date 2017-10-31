محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه عبدالرازق كالوتي، والوفد المرافق لها الذي يزور اليمن حاليا .



جرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل فتح مكتب لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء والمشاريع التي يهتم بها البرنامج في مرحلته الأولى البالغ مقدار التمويل لها بـ 150 مليون دولار في جوانب متعددة تشمل الطاقة والمياه والنشاط الإقتصادي المتوسط .



وفي اللقاء رحب الوزير شرف بمديرة برنامج مشاريع الأمم المتحدة الذي سيباشر أعماله في اليمن خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن حكومة الإنقاذ ترحب بإقامة المشاريع التنموية العاجلة في كافة المحافظات للمساهمة في الجهود الأولى لإعمار جزء مما دمره العدوان السعودي – الأمريكي خلال فترة العدوان .



وقال " إن العدوان لم يستهدف تدمير البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني الإقتصادية في المحافظات غير المحتلة فقط ، بل امتد تأثير عدوانه إلى عدد من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال" .



وأشار وزير الخارجية إلى لدى الجهات المعنية التفاصيل الإجمالية للأضرار المباشرة والخسائر والمشاريع المدمرة في اليمن شاملة المرافق الخدمية التي تعطلت جراء العدوان .



وأضاف " إن الخسائر المقدرة تشمل التكاليف الإقتصادية لعدم الاستفادة من المشاريع التي دمرها العدوان خلال فترة 20 شهرا الماضية والتي تقدر بأكثر من مائتي مليار دولار, إضافة إلى خسائر تعطل القوى البشرية التي توقفت عن العمل منذ بداية العدوان حتى اليوم".



وأكد الوزير شرف أهمية قيام برنامج مشاريع الأمم المتحدة بالإعتماد على الطاقة المتجددة في تنفيذ مشاريعه نظراً لما تتميز به من الإستمرارية والحفاظ في نفس الوقت على البيئة في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي وخاصة في مجالات المياه والطاقة.



فيما أكدت مديرة برنامج المشاريع للأمم المتحدة إستمرار الإعداد لبدء المرحلة الأولى من هذا البرنامج الإنمائي العاجل .



وأشارت إلى أهمية تعاون كافة الجهات الحكومية والمحلية في تسهيل الإجراءات اللازمة لبدء العمل في المشروع وبما يضمن النتائج المرجوة ويمهد لمراحل قادمة تسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.



حضر اللقاء مدير المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة للمشاريع بصنعاء الدكتور خلدون سالم صالح محمد.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ