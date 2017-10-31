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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:44:20م
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وزير الزراعة يلتقي أعضاء لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب
[31/أكتوبر/2017] صنعاء-سبأ:
التقى وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور عبد الباري دغيش.

واستعرض اللقاء الأنشطة التي تنفذها الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة وبرامجها في مكافحة الآفات النباتية وحملات الرقابة والتفتيش على المبيدات وبرامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات وبرامج قياس الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية وكذا الأنشطة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي.

كما تم استعراض البنية التحتية التي تملكها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات والتي تشمل مختبرات ومعدات وتجهيزات فنية وتقنية تمكنها من تنفيذ أعمال وأنشطة في مجال وقاية النباتات والتعامل مع المبيدات.

وتطرق اللقاء إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها كوادر المهندسين والفنيين في وقاية النباتات ومنها ما يتعلق بإغلاق الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النباتات، مما يشكل إعاقة أمام أنشطة وبرامج مكافحة الآفات النباتية ويؤدي إلى إحداث شلل تام في أنشطة الرقابة على المبيدات فضلا عن تأثير ذلك سلبيا على مستوى أداء أنشطة منافذ الحجر النباتي في الرقابة على الإرساليات النباتية التي تدخل إلى البلاد ومنع دخول الآفات عبر تلك المنافذ.

وأشار وزير الزراعة إلى الجهود التي تنفذها وقاية النباتات في ضبط تهريب المبيدات وكذا تنفيذ حملات مكافحة الآفات التي تهدد المحاصيل الزراعية ودور منافذ الحجر النباتي في حماية البلد من دخول الآفات النباتية .. مبيناً أن منافذ الحجر النباتي تمثل خط الدفاع الأول ضد الآفات النباتية التي تهدد مصادر الأمن الغذائي في البلاد .

وأوضح أن الوزارة تمتلك كوادر فنية مؤهلة وخبراء مهندسين زراعيين يؤدون مهامهم بتفان وإتقان وهم بحاجة إلى الدعم والتشجيع لتحفيزهم لمزيد من العطاء في هذا الجانب وبما يخدم الأمن الغذائي في اليمن .

وأكد الوزير غازي الحرص على الإستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمختبرات الفنية الحديثة التابعة لإدارة وقاية النباتات لحمايتها من التلف واستمرار عملها بشكل دائم .. مؤكدا أن اليمن يعتمد على تلك المختبرات في التعامل مع المبيدات وقياس الأثر المتبقي للمبيد وفي تشخيص الإرساليات النباتية ومنح شهادات التصدير المعتمدة.

فيما أشاد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بدور وزارة الزراعة ومستوى الأنشطة التي تضطلع بها والتي تلامس احتياجات الأمن الغذائي .. منوها بأهمية الاستفادة من الكوادر الفنية والخبرات الفنية واستثمار طاقاتهم في مختلف مجالات التنمية والتركيز على برامج التأهيل والتدريب باعتبار الكادر البشري العنصر الأساسي في التنمية في أي بلد .

واعتبر مختبرات وزارة الزراعة ومنشآتها ومرافقها الفنية منجزات عملاقة وبنية تحتية للقطاع الزراعي في اليمن ينبغي الحفاظ عليها والحرص على دعمها بما يمكنها من الإستمرار في أداء مهامها ومواصلة نشاطها وبما يخدم مجالات الأمن الغذائي .

وناشد الدكتور دغيش الجهات ذات العلاقة بالإلتفات لهذه المنجزات ودعمها وتشجيع استمرارها في مواصلة أداء مهامها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها .. مطالبا الدولة والقطاع الخاص بالاستثمار في هذه المشاريع التي توفر الأمن الغذائي وتشكل المستقبل الأفضل للأجيال القادمة .

وكان أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب تفقدوا مرافق الإدارة العامة لوقاية النباتات والتجهيزات الفنية والمختبرات وأجهزة التحليل والفحص التي تملكتها وكذا مختبر الزراعة بالأنسجة .

واستمعوا من الفنيين والمهندسين عن أنشطة وأعمال تلك المختبرات والمعدات والأعمال الفنية والأنشطة التي تقوم بها تلك الكوادر في مجال وقاية النباتات وتخدم أنشطة ومجالات الأمن الغذائي .

حضر اللقاء مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني.
سبأ
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