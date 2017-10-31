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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:44:20م
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توقيع تسليم أرض مخصصة لتجمع وسائل النقل بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
صعدة -سبأ:
 وقعت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صعدة اليوم على عقد تسليم أرضية مخصصة لتجمع وسائل النقل المختلفة بالمحافظة وذلك للحد من الإزدحام المروري وتنظيم النقل البري.

وقع عقد تسليم الأرضية رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بصعدة لطف العواوي بحضور محافظ صعدة محمد جابر عوض.

وخلال التوقيع الذي حضره مدير مكتب النقل بالمحافظة منصور السربي أكد محافظ صعدة أهمية تضافر جهود الجميع في تنظيم حركة النقل والفرز لتجمع وسائل النقل المختلفة.

وأشار إلى ما تعرضت محافظة صعدة من عدوان همجي إستهدف البنية التحتية ودمر الطرق والجسور وقطاع النقل بصورة عامة والمنافذ البرية فضلا عن إستهداف مدينة صعدة عاصمة المحافظة وشوارعها الرئيسية والفرعية، مما تسبب في إعاقة حركة السير .

وأشاد المحافظ عوض بجهود فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري في تنظيم حركة النقل وكذا التنسيق مع قيادة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة لتجمع مختلف وسائل النقل .

وكان رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي اطلع ومعه مدير التخطيط والمشاريع بالهيئة محمد الجعدبي ومدير مكتب النقل بالمحافظة على أوضاع وأماكن تجمع وسائل النقل .

واستمعوا من المختصين إلى إيضاح عن الإحتياجات والصعوبات التي تعيق حركة النقل وأبرزها إستهداف طيران العدوان للطرق والجسور الرابطة بين المحافظة والعاصمة صنعاء وكذا المحافظة ومديرياتها .

وعبر رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري عن أسفه للتدمير الممنهج لتحالف العدوان في إستهداف الطرق والجسور والذي يعكس مدى بشاعة هذا العدوان وحقده على الشعب اليمني .. لافتا إلى أن ما إرتكبه ويرتكبه العدوان من جرائم خلف مأساة إنسانية على كافة الأصعدة.

سبأ
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