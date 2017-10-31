محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية ثأر بين أسرتي آل الجماعي وآل السراجي بإب إب-سبأ:

أنهى صلح قبلي تقدمه وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري اليوم قضية ثأر بين أسرتي آل الجماعي من مديرية القفر وآل السراجي من مديرية الرمضة .



وفي الصلح الذي حضره مدير عام مديرية القفر حسن القحيف وعدد من المشائخ والوجاهات القبلية بالمحافظة، أعلن أولياء دم المجني عليه بجاش الجماعي من أبناء مديرية القفر العفو العام والصفح عن الجاني صلاح السراجي من أبناء مديرية الرضمة.



وأشاد الوكيل الشاهري بموقف آل الجماعي الذين قبلوا الوساطة القبلية أثمرت بالصلح لإنهاء القضية وإغلاق ملفها والعفو عن الجاني فيها والذي يعكس أصالة وقيم القبيلة اليمنية .



وبين أن الصلح القبلي يأتي في إطار وأد الفتنة والإقتتال والثأر بين أسرتي آل الجماعي وآل السراجي .. وقال " إن من عاداتنا وأعرفنا القبلية التوفيق بين المتخاصمين والتقريب بينهم وغرس قيم الأخوة بين أفراد المجتمع ".



فيما ثمن آل السراجي ومشائخ ووجاهات مديرية الرضمة الجهود الخيرة لحل القضية وإغلاق ملفها والعفو والصفح عن الجاني.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ