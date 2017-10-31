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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:16:51م
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بدء دورة في مجال الإسعاف الأولى المتقدم بالمحويت
[31/أكتوبر/2017]
المحويت -سبأ:
بدأت بمحافظة المحويت دورة تدريبية في مجال الإسعاف الأولي المتقدم ينظمها برنامج تحسين الصحة المجتمعية بجمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.

تهدف الدورة في ثلاثة أيام اكساب 110 متطوع ومتطوعة من المجتمعات المحلية بعزلة الاحجول بمديرية جبل المحويت لخبرات الإسعاف الأولي المتقدم ومهارات الإنقاذ في الحالات الطارئة والكوارث .

وفي الافتتاح اشار رئيس جمعية الهلال الاحمر اليمني مرشد علي العليي والمدير التنفيذي للجمعية محمد القزحي الى ان الدورة تأتي تكملة لدورات تدريبية سابقة لإيجاد فرق متطوعين قادرين على تقديم المساعدات الاسعافية وأنشطة التوعية الصحية في مناطق الاحجول .

وأكدا اهتمام جمعية الهلال في توسيع قاعدة المتطوعين في المناطق والمجتمعات المحلية وتعميم مهارات الاسعافات الاولية والمهارات المتصلة بكيفية الحفاظ على حياة الأشخاص.

ولفتا إلى الدور الذي تلعبه جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع المحويت في مجال تأهيل الافراد وبناء القدرات المجتمعية للمساهمة في التقليل من الاضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث والحوادث المختلفة

سبأ
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