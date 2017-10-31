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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:16:51م
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قيادة وزارة التربية تواصل تفقد سير العملية التعليمية بمدارس أمانة العاصمة
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
واصلت قيادة وزارة التربية والتعليم اليوم نزولها الميداني للإطلاع على سير العملية التعليمية بمدارس مديريات أمانة العاصمة.

حيث تفقد وكيل قطاع التعليم أحمد النونو سير العملية التعليمية بمدارس أسامة بن زيد، الشهيد الديلمي، اليمن السعيد، ماريا القبطية بمديرية السبعين الأولى، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح موجز حول أبرز إحتياجات العملية التعليمية في تلك المدارس .

وأشاد الوكيل النونو بجهود التربويين وانضباطهم في تأدية واجبهم في تعليم الطلاب وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي مديرية التحرير اطلع وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف على سير العملية التعليمية بمدارس العلفي، 26 سبتمبر، الفرات، واستمع من القائمين على المدارس إلى إيضاح حول مستوى اﻻنضباط للعملية التعليمية.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية في تقديم وجبة إفطار للطلاب المحتاجين بالمدرسة .. داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات المجتمعية، منوها بجهود التربويين وانضباطهم في مدارسهم .

وفي مديرية معين اطلع رئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي على سير العملية التعليمية بمدرستي القميعة، الخير واستمع إلى شرح حول جهود إنجاح العام الدراسي .. مشيدا بجهود التربويين في القيام بواجبهم في تعليم الطلاب وتجاوزهم للظروف الصعبة.

وفي مديرية السبعين الثانية تفقد نائب رئيس المكتب الفني بالوزارة محمد المتوكل العملية التعليمية بمدارس عبدالرزاق الصنعاني، الشهيد حزام العصيمي، الحورش، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح موجز حول احتياجات العملية التعليمية.

ونوه المتوكل بمستوى الانضباط الذي لمسه من قبل التربويين بالمدارس التي زارها .

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