وكيل محافظة المحويت المساعد يطلع على العملية التعليمية بعدد من المدارس [31/أكتوبر/2017] المحويت - سبأ:

اطلع وكيل محافظة المحويت المساعد احمد يحيى الاخفش على العملية التعليمية والتربوية بعدد من مدارس مديرية مدينة المحويت.



واستمع الأخفش من القائمين على تلك المدارس احتياجات العملية التعليمية ومدى انضباط المعلمين والمعلمات والصعوبات التي تواجههم.



وعلى هامش الزيارة التقى الوكيل الاخفش بقيادة ومسئولي مكتب التربية والتعليم بالمديرية واستعرض معهم الوضع التعليمي بمدارس المديرية ومستوى تنفيذ الخطة التعليمية للعام الدراسي 2017م/2018م.



واستمع من مدير مكتب التربية بالمديرية عبد الكريم الاخرم الى شرح حول الوضع التعليمي بمدارس المديرية ومستوى انضباط الكادر التعليمي فيها.



وفي اللقاء أكد الوكيل الاخفش أهمية تكاتف الجميع من إجل انجاح العام الدراسي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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