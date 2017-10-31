محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا الأشغال والمياه يلتقيان المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمكتب الأمم المتحدة صنعاء -سبأ:

التقى وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير اليوم بصنعاء المدير الإقليمي للشروق الأوسط لخدمة المشاريع بمكتب الأمم المتحدة بانه كالوتي.



وخلال اللقاء استعرض الوزير غالب مطلق حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر الذي يفرضه على المنافذ البرية والبحرية والجوية واستهدافه المستمر للطرق والجسور وما خلفه من خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار.



ولفت إلى حجم الدمار الذي خلفه العدوان بالمنشآت التعليمية والطبية والصحية والمرافق الخدمية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والأسواق بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية جراء انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة معاناة النازحين والمواطنين وصعوبة تنقلهم جراء استهداف الطرق والجسور.



ودعا الوزير مطلق المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في اليمن وفي المقدمة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها وفق اللوائح والأنظمة التي أنشئت من أجلها وبما يعزز من مصداقيتها لدى الشعوب التي تتعرض للاعتداءات الممنهجة من قبل قوى الشر والعدوان والإرهاب العالمي بهدف سلب ثرواتها وإرادتها.



وأكد أهمية استصدار قرارات دولية ملزمة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف العدوان وإنهاء الحصار الجائر.



من جهته أشار وزير المياه والبيئة إلي الأعباء والتحديات المالية والاقتصادية الكبيرة التي فرضها العدوان على اليمن وحكومة الإنقاذ الوطني.



وتطرق المهندس نبيل الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة باتجاه الحفاظ على استمرار خدمات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي.. مؤكدا أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور فاعل وشراكة حقيقة.



فيما أعربت المدير الإقليمي للشرق الأوسط لخدمة المشاريع بمكتب الأمم المتحدة عن اسفها لحجم الدمار الكبير الذي شاهدته.



ونوهت بالجهود التي تبذل في سبيل إعادة خدمات البنية التحتية وفتح الطرق وإعادتها للخدمة والرغبة في تحقيق الشراكة مع الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع عبر الشركاء وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ضمن مشروع منحة البنك الدولي البالغة ١٥٠ مليون دولار المخصصة لمشاريع الطرق والبلديات والمياه والكهرباء والمستشفيات في خمس محافظات يمنية كمرحلة أولى .



وأكدت المسئولة الأممية أهمية عقد اجتماعات مع الجهات المعنية والشركاء لوضع آليات تنفيذية لمشروع المنحة وفق مبدأ الجودة والشفافية وتحقيق الشراكة .



وسلم وزير الأشغال العامة والطرق للمسئولة الأممية تقرير عن حجم الأضرار في شبكة الطرق والجسور نتيجة العدوان السعودي الأمريكي للفترة من (٢٠١٥-٢٠١٧) ، وتقرير عن أعمال الطوارئ في شبكة الطرق والجسور ومعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان حتى عام ٢٠١٧م.





حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ووكيل أول وزارة المياه والبيئة عبد الغني المداني والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور مهندس لبيب عز الدين ومدير عام المشاريع بالمؤسسة مهندس شوقي القيلي ومدير وحدة مياه الحضر المهندس جمال الصايدي ومدير المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة بصنعاء خلدون محمد.





سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ