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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:16:51م
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لجنتي الزراعة والأسماك والصحة بمجلس النواب تؤكد أهمية التخلص من المبيدات الكيماوية
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
اطلعت اليوم اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الزراعة والري والأسماك والصحة بمجلس النواب، على المبيدات المضبوطة والمهربة والمغشوشة والمحرزة بمخازن الإدارة العامة لوقاية النباتات التي تم ضبطها .

واستمعت اللجنة وبحضور وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن الى شرح من المسئولين والفنيين في الإدارة العامة لوقاية النباتات، حول تلك المبيدات وأضرارها ومخاطرها وأنواعها المختلفة وكذا حول التدابير اللازمة للتخلص منها والتقليل من مخاطرها وأضرارها الصحية والبيئية .

وتشمل تلك الكميات والعبوات مواد ومبيدات بعضها ممنوعة وبعضها مبيدات دخلت البلاد عن طريق التهريب وأخرى مبيدات منتهية الصلاحية وتم ضبطها من قبل الإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية .

وأشارت اللجنة الى أهمية التخلص من هذه المبيدات التي تشكل خطرا على الحياة البيئية والصحية .. داعية النيابة العامة الى تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص هذه المبيدات وإعادتها الى بلد المنشأ قبل انتهاء فترة صلاحيتها وقبل تحولها الى نفايات كيماوية يصعب على البلاد التخلص منها .

وأهابت اللجنة بتجار المبيدات بالاستشعار بمسئولياتهم والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستيراد وبيع المبيدات وعدم تهريبها باعتبارها خطرا حقيقيا يهدد حياة الجميع .. مشددين على تكاتف الجميع وبذل الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة ظاهرة تهريب المبيدات الكيماوية .

وخلال الزيارة أشادت اللجنة بجهود المعنيين والمسئولين بوزارة الزراعة ودورهم في التقليل من مخاطر المبيدات التي تهدد حياة المجتمع والكائنات الحية وتؤثر على مستقبل الأجيال القادمة .. مؤكدة على ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب وعدم التساهل في مشكلة المبيدات باعتبارها معضلة تهدد حياة الجميع .

كما أشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن وأمنه واستقراره .. مشددة على ضرورة تضافر الجهود لضبط المهربين والقضاء على تهريب المبيدات لتجنيب الوطن المآسي، والعمل على إيجاد وعي مجتمعي لاجتثاث هذه الظاهرة .

سبأ
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