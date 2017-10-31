اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماعات بنوك مركزية لندن- سبأ:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل اتجاه الدولار صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير الماضي قبل اجتماعات بنوك مركزية وصدور بيانات الوظائف الأمريكية والإعلان عن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



زانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1271.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش.. وانخفض الذهب نحو 0.5 في المائة منذ بداية أكتوبر فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري على التوالي.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 في المائة إلى 1273.40 دولار للأوقية.



وتلقت العملة الأمريكية دعما من الحديث بأن الرئيس القادم للمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتخذ توجها أكثر ميلا للتشديد النقدي وكذلك في ظل آمال بأن ترامب قد يمضي قدما في خططه لإصلاح الضرائب.



وكان هذا كافيا لدفع الذهب إلى الانخفاض في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع الدولار المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



ومن المنتظر أن يبدأ المركزي الأمريكي اجتماعا بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم ومن المرجح أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول رئيسا قادما للبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس.



وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 16.75 دولار للأوقية.. وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 919 دولارا للأوقية.. وزاد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 978 دولارا للأوقية.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ