[31/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قرار تعويم المشتقات النفطية اجتماع لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
جرى خلال الاجتماع استعرض محضر اللقاء السابق ونتائج عمل اللجنة للاجتماعات السابقة لإعداد مواد التعديل وعرضها على اللجنة.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير النقل زكريا الشامي وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ووكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان ومدير عام شركة النفط المهندس عبدالوهاب الجنيد..أكد الدكتور حسين مقبولي على أهمية تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية, وتفعيل الجانب الرقابي على بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وكانت اللجنة قد خرجت بعدد من التوصيات التي سيتم تفعيلها في خطة استعادة شركة النفط لعملها في الفترة المقبلة.
سبأ