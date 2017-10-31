رئيس الوزراء يلتقي حكومة شباب اليمن المستقل [31/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء حكومة شباب اليمن المستقل برئاسة هناء الفقية.



جرى خلال اللقاء الذي حضره وزيري الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والنقل زكريا الشامي، الإطلاع على جهود حكومة الشباب ومختلف أنشطتها ضمن نطاق عملها والمسؤوليات المناطة بها وفي المقدمة جهودها في مناهضة العدوان والحصار في إطار الجهد الوطني الجامع لمختلف أطياف وشرائح المجتمع في هذا الجانب.



واستعرضت الفقيه أهداف حكومة الشباب المتمثّلة في إفساح المجال أمام الشباب لتنمية قدراتهم القيادية واكتساب الخبرات العملية للمشاركة في رسم ملامح مستقبل الوطن، علاوة على تناول أنشطة حكومتها الميدانية والتشاركية مع عدد من الوزارات الرسمية تجاه عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الاجتماعي .



وأعربت عن تطلعها وأعضاء حكومتها إلى إسناد حكومة الإنقاذ لأنشطتهم وتعاون كافة الوزارات الحكومية معهم بما ينمي من هذه التجربة القيادية الشبابية ويعزز من الحضور الإيجابي لهذه الشريحة الأهم في المجتمع تجاه حاضر ومستقبل الوطن.



وتحدث وزير الإعلام محمد الشومي وعدد من أعضاء حكومة الشباب في اللقاء عن أنشطتهم الميدانية ونتائج زياراتهم إلى عدد من القطاعات المرتبطة بالجوانب الخدمية فضلا عن نقاشاتهم للقضايا الاجتماعية وعلى رأسها تداعيات العدوان الكارثية على المجتمع اليمني وما ألحقه من دمار ولا زال في البنى التحتية.



وأشاروا إلى التوصيات التي خرجت بها حكومة الشباب المستقل إزاء مجمل الأوضاع الراهنة والتي من شأنها خدمة الجهات الرسمية في جهودها الرامية تخفيف معاناة المواطنين نتيجة الأزمة الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني وبدرجة أساسية قضايا المجتمع وشرائحه المنتجة في ظل ما تتعرض له من صعوبات تهدد استمرار نشاطها جراء العدوان والحصار.



وسجلوا تقديرهم لرئيس الوزراء الدكتور بن حبتور، على هذا اللقاء الذي أتاح لهم طرح رؤاهم حول الأوضاع الراهنة ومناقشته حول عدد من المواضيع ذات الأولوية .. معربين عن تطلعهم إلى تعاون كافة الوزارات مع حكومة الشباب بما يثري هذه التجربة الشبابية بأبعادها كافة.



وفي اللقاء رحب رئيس الوزراء بحكومة الشباب المستقبل برئاسة هناء الفقية .. مؤكدا أن الشباب اليمني هم اليوم في صدارة المدافعين عن الوطن في وجه العدوان وفي المقدمة أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الذين جلًهم من الشباب.



وخاطبهم قائلا " أنتم في فئة عمرية هامة ومن الطبيعي أن يستنهض فيها دوركم الإيجابي تجاه وطنكم وفي المقدمة مناهضة العدوان وفضح جرائمه على المستوى الدولي ".



وأضاف" عليكم اكتساب المهارات والتسلح بالعلم والمعرفة لخوض غمار المستقبل بثقة ولتحقيق دوركم الإيجابي والمؤثر إزاء نهضته وتقدمه ".. مؤكدا أن كافة شرائح المجتمع محل اهتمام ورعاية حكومة الإنقاذ رغم الكام الهائل من التحديات المحيطة بها.



ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن شريحة المعاقين هي واحدة من أهم شرائح المجتمع سيما في المرحلة الراهنة التي شهدت زيادة في أعدادها جراء العدوان السعودي والحرب المفروضة على الشعب اليمني.



وقال " لا بد من العمل الدؤوب والتعامل بحساسية تجاه هذه الشريحة الإجتماعية والعمل على توفير احتياجاتها ومراعاة خصوصيتها ".



وأعرب عن تقديره لجهود حكومة الشباب اليمني المستقل في ظل الأوضاع الراهنة .. مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز مقومات نجاح هذه التجربة في نسختها الرابعة وتأكيد دور الشباب تجاه المستقبل.

سبأ