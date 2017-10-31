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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:16:51م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
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  ثقافة
فيلم (جيجسو) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
[31/أكتوبر/2017] لوس أنجلوس- سبأ:
تصدر فيلم الرعب والجريمة الجديد (جيجسو) إيرادات السينما الأمريكية، محققا إيرادات بلغت 25ر16 مليون دولار أمريكي، والفيلم من بطولة مات باسمور وتوبين بيل وكالوم كيث رينيه، ومن إخراج مايكل سبيريج وبيتر سبيريج.

وتدور أحداث الفيلم حول انتشار عدد من جثث القتلى في كافة أرجاء المدينة، ومع سير التحقيق حول هوية المتسبب في هذه الجريمة، أشارت كل الأدلة إلى رجل واحد وهو جون كرامر، وهو ميت من قرابة عقد من الزمان.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي (بو 2 ماديا هالوين) الذي تراجع من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي، وبلغت إيراداته 10 ملايين دولار، وهو من بطولة تايلر بيري وكاسي ديفيز وباتريس لافلي، وإخراج تايلر بيري.

وتراجع فيلم الحركة (جيوستورم) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 675ر5 مليون دولار، وهو من بطولة جيرارد بتلر وجيم ستارجس ومن إخراج دين ديفلن.
سبأ
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