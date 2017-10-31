فيلم (جيجسو) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية [31/أكتوبر/2017] لوس أنجلوس- سبأ:

تصدر فيلم الرعب والجريمة الجديد (جيجسو) إيرادات السينما الأمريكية، محققا إيرادات بلغت 25ر16 مليون دولار أمريكي، والفيلم من بطولة مات باسمور وتوبين بيل وكالوم كيث رينيه، ومن إخراج مايكل سبيريج وبيتر سبيريج.



وتدور أحداث الفيلم حول انتشار عدد من جثث القتلى في كافة أرجاء المدينة، ومع سير التحقيق حول هوية المتسبب في هذه الجريمة، أشارت كل الأدلة إلى رجل واحد وهو جون كرامر، وهو ميت من قرابة عقد من الزمان.



وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي (بو 2 ماديا هالوين) الذي تراجع من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي، وبلغت إيراداته 10 ملايين دولار، وهو من بطولة تايلر بيري وكاسي ديفيز وباتريس لافلي، وإخراج تايلر بيري.



وتراجع فيلم الحركة (جيوستورم) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 675ر5 مليون دولار، وهو من بطولة جيرارد بتلر وجيم ستارجس ومن إخراج دين ديفلن.

سبأ