عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي وثيقة استقلال كتالونيا بروكسل- سبأ:

أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قرارا يلغي إعلان استقلال كتالونيا الذي قدمه برلمان الإقليم الجمعة الماضي.



وذكرت وسائل الإعلام أن أمر المحكمة الدستورية الإسبانية بإلغاء قرار البرلمان الكتالوني الاستقلال عن إسبانيا يأتي بعد إعلان الإقليم الانفصال من طرف واحد.



في السياق ذاته، اتهم رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، حكومة مدريد بأنها "لا تسعى لحل سياسي"، وبأن ما تحاول فعله هو ممارسة "الضغط على الإقليم".



وقال بوتشيمون في مؤتمر صحفي في بروكسل: "من المستحيل التوصل إلى قرار مع الحكومة الإسبانية في ظل الظروف الحاصلة".



وكان بوتشيمون، قد وصل يوم أمس الاثنين إلى بلجيكا مع مجموعة من المستشارين السابقين للإقليم، وقال بهذا الصدد: "قررت المجيء إلى بلجيكا، وبالتحديد إلى بروكسل، عاصمة أوروبا، لوضع قضية الإقليم في قلب الاتحاد".



ويذكر أن السلطات المركزية في إسبانيا سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الإسباني على قرار تطبيق المادة الـ 155 من الدستور الإسباني وفرض الحكم المباشر في الإقليم.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ