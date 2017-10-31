اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يناقش مع مدراء البنوك الإسلامية أسعار صرف العملات صنعاء -سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ضم مدراء البنوك الإسلامية، كرس لمناقشة أسعار صرف العملات الأجنبية.



وفي الاجتماع أكد الدكتور مقبولي ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والبعد الذي تمثله عملية الارتفاعات غير المبررة لسعر الدولار والإرباك الذي يمكن أن يحدث في السوق المحلية.



واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الإجراءات التي شرعت الحكومة في اتخاذها لتثبيت أسعار الصرف والحد من الآثار السلبية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف وتأثير عملية طبع العملة المحلية من قبل مرتزقة العدوان، تدمر الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص خصوصاً الإنتاجي مما سيزيد من حجم الاستيراد.



ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية اتجاه السياسة النقدية نحو البدائل الممكنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية المطلوبة.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ