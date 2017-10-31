[31/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم المدير الإقليمي لمنظمة "ماري ستوبس" الناشطة في مجال رعاية الأمومة والطفل بالأردن وممثل المنظمة في اليمن الدكتور أشرف بدر.
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولی ومنظمة ماري ستوبس وبما يسهم في دعم أنشطة المنظمة في مجال رعاية الأمومة وتدريب القابلات والتوعية المجتمعية بالصحة الإنجابية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة علی تقديم كافة التسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة في اليمن.
حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني.
سبأ