[31/أكتوبر/2017]
عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطط وبرامج عدد من المكاتب والخاصة بالإحتياجات الإنسانية ذات الأولوية والطارئة للمحافظة لعام 2018م.
واطلع الإجتماع على ما تضمنته خطط مكاتب التخطيط والإدارة العامة لمخيمات النازحين والتربية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والصحة من إحتياجات ضرورية وفي المقدمة إحتياجات النازحين الغذائي والإيوائي بالشراكة مع المنظمات العاملة ومنها منظمات الأمم المتحدة في مجالات "الزراعة والأمن الغذائي والصحة، التعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والنازحين" .
واستعرض الإجتماع تقريري مكتب التخطيط والإدارة العامة للنازحين حول تقييم مستوى أداء المشاريع الإنسانية التي نفذتها المنظمات العاملة بالمحافظة والصعوبات التي رافقتها، وأقر إستكمال المكاتب المعنية لإعداد خططها خلال يومين وتسليمها لمكتبي المحافظ والتخطيط والتعاون الدولي لبلورتها وإعداد خطة شاملة في هذا الجانب.
وشدد محافظ عمران على أهمية إنجاز الخطة الطارئة للمحافظة والتي ستلبي إحتياجات أبناء المحافظة وتحسين أوضاعهم المعيشية .. مؤكدا حاجة الوطن لجهود أبناءه في تقديم الخدمات الضرورية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الإغاثية والسلطة المحلية وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية والمحلية بما يمكنها من الإستمرار في نشاطها ومهامها الإنسانية.
سبأ