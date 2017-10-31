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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:45:10م
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ورشة حول تقييم الجانب الأكاديمي بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأت بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء اليوم ورشة العمل الأولى لتقييم الجانب الأكاديمي للعام الجامعي 2016 - 2017 والتدريب على نظام التعليم الإلكتروني وتكريم الأكاديميين المبرزين.

تهدف الورشة في ثلاثة أيام تطوير مخرجات العمل الأكاديمي بالجامعة من خلال معرفة الإخفاقات التي رافقت العام الدراسي الأول وتوصيف البرامج والمقررات.

وفي الورشة أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني إلى أهمية الورشة لتقييم مخرجات الجامعة خلال الفترة الماضي بما يكفل تلافي نواحي القصور .. مبينا أن الجامعة تعمل وفق خطة إستراتيجية.

ولفت إلى ضرورة خروج الورشة بتوصيات تخدم مصلحة التعليم بالجامعة .. مؤكدا أهمية اختيار مجالس للكليات والأقسام والتعامل وفق التسلسل الإداري.

سبأ
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