[31/أكتوبر/2017]
ريمة - سبأ:
تفقد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم أعمال صيانة الطرق الاسفلتية وإزالة مخلفات سيول الأمطار من الطرق الرئيسية لعاصمة المحافظة الجبين وبقية المديريات.
واطلع المحافظ العمري على سير العمل في صيانة طريق المنصورية -الرباط -الجبين و طريق السخنة -بلاد الطعام.
وأكد العمري أهمية ترميم وصيانة كافة الطرق الاسفلتية بالمحافظة والتي لها دور مؤثر وهام في تسهيل حركة تنقل ابناء مديريات ريمة .
واشاد المحافظ بما يقدمه صندوق صيانة الطرق في الحفاظ على الخطوط الاسفلتية من الخراب جراء سيول الأمطار التي تتسبب في تساقط الصخور وسد عبارات مياه الامطار مما يتسبب بتوقف حركة السير للمواطنين.
سبأ