[31/أكتوبر/2017]
البيضاء - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقضايا أراضي وعقارات الدولة في المحافظة.
واستعرض الإجتماع تقرير مدير فرع الهيئة المهندس محمد سعيد الحميقاني الصعوبات التي تواجه أداء العمل في الفرع وسبل معالجتها وجهود المكتب في الحفاظ على أراضي وأملاك وعقارات الدولة.
وأقر الإجتماع الذي حضره رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر الزريقي إزالة كافة المخالفات الأولية الخاصة بالممتلكات العامة وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية بموجب المخطط العام وضبط المخالفين المعتدين على ممتلكات وأراضي الدولة وعدم البناء فيها حتى إصدار تراخيص البناء وتسجيلها في السجل العقاري ومعالجة الإشكالات القائمة.
كما أقر الإجتماع إسقاط الأرضية المخصص لمباني جامعة البيضاء وفقا للمخطط الجديد الذي ستصدره الهينة العامة للأراضي والعمل على متابعة قضايا الأراضي العامة والمنظورة لدى النيابات العامة والمحاكم بالمحافظة.
وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة من أراضي وعقارات وتعزيز وتنمية الإيرادات .. مشددا على أهمية إجراء مسح ميداني شامل لأملاك وعقارات الدولة وتأسيس قاعدة بيانات لها .
حضر الإجتماع مدير عام مكتب المحافظ عبدالباسط السوداني ومدير عام مديرية البيضاء عادل الكسادي ومدير عام مديرية الزاهر أحمد الحميقاني وأمين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي وأمين محلي مديرية البيضاء عبدالإله الهصيصي وعدد من القيادات الأمنية.
سبأ