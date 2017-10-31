مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار. المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.