[31/أكتوبر/2017]
ريمة - سبأ :
تفقد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم سير العملية التعليمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية بالمحافظة .
وخلال الزيارة اطلع المحافظ العمري ومعه عميد الكلية الدكتور حمود القليصي على الاقسام الدراسية واستمع الى شرح حول العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها واهم الاحتياجات في ظل الاوضاع الراهنة .
واكد أن قيادة المحافظة تسعى حاليا لتطوير اقسام الكلية وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي لخدمة المحافظة.
وحث عمادة الكلية لوضع مقترحات وتصورات من شأنها معالجة أوضاع الكلية ووضع الخطوات العملية لتطوير وتحسين جودة التعليم فيها.
ولفت المحافظ العمري إلى أن قيادة المحافظة ستعمل على دراسة واقع الكلية ووضع المعالجات اللازمة بما يمكنها من أداء دورها الاكاديمي المأمول في المحافظة.
سبأ