[31/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ:
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت تجمع للجنود السعوديين وآلياتهم العسكرية في جبل العزة بجيزان ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وهروب جماعي للجنود السعوديين .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع سلاطح وشرق ذو رعين الغربية بنجران محققة إصابات مباشرة
سبأ