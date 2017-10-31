تشييع جثمان الشهيد العميد محمد الصوفي بصنعاء [31/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :

شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة العميد محمد صالح مسعد الصوفي رئيس اركان اللواء 312 مدرع الذي استشهد اثناء أداء الواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والمرتزقة في جبهة الجوف.

وخلال مراسيم التشييع الرسمية التي أقيمت بحضور مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي ومدير الدائرة المالية العميد علي المطري وقائد اللواء الثاني حماية رئاسية العميد الركن خالد الجبري ونائب مدير التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والوجاهات والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين، وبعد أن قدم المشيعون واجب العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد أشاد الجميع بمناقب الشهيد الصوفي وسماته القيادية وأدواره الوطنية الشجاعة في مواجهه جحافل العدوان والمرتزقة حتى نال شرف الشهادة في سبيل الله ومن اجل عزة وكرامة شعبنا.

وأكد المشيعون بان دم الشهيد وكل الشهداء الميامين الذين استهدفهم العدوان ومرتزقته لن تذهب هدراً ولن تسقط بالتقادم وسيدفع العدوان الثمن غاليا عاجلا ام اجلا وأنهم ماضون في مواجهة العدوان بشتى الطرق وسيقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن ومن اجل ان يعيش الشعب حرا كريما.

وقد جرت مراسم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء حيث سار موكب التشييع بجثمان الشهيد الذي لف بالعلم الجمهوري تتقدمه كوكبة رمزية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن وحرس الشرف حاملين صور الشهيد في موقف يجسد معاني الاعزاز والاكبار للعطاءات والادوار الوطنية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها شعبنا وقواتنا المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

هذا وقد نقل جثمان الشهيد ليوارى الثرى في مسقط راسه بيريم – محافظة اب.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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