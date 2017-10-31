ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:45:10م
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مقدسيا بينهم سيدة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية سيدة مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
آخر الأخبار:
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة ماري ستوبس في اليمن
مناقشة الخطط الخاصة بالإحتياجات الإنسانية بعمران للعام القادم
ورشة حول تقييم الجانب الأكاديمي بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
ريمة : تفقد أعمال صيانة الطرق الاسفلتية وإزاله مخلفات السيول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تشييع جثمان الشهيد العميد محمد الصوفي بصنعاء
[31/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :
شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة العميد محمد صالح مسعد الصوفي رئيس اركان اللواء 312 مدرع الذي استشهد اثناء أداء الواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والمرتزقة في جبهة الجوف.
وخلال مراسيم التشييع الرسمية التي أقيمت بحضور مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي ومدير الدائرة المالية العميد علي المطري وقائد اللواء الثاني حماية رئاسية العميد الركن خالد الجبري ونائب مدير التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والوجاهات والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين، وبعد أن قدم المشيعون واجب العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد أشاد الجميع بمناقب الشهيد الصوفي وسماته القيادية وأدواره الوطنية الشجاعة في مواجهه جحافل العدوان والمرتزقة حتى نال شرف الشهادة في سبيل الله ومن اجل عزة وكرامة شعبنا.
وأكد المشيعون بان دم الشهيد وكل الشهداء الميامين الذين استهدفهم العدوان ومرتزقته لن تذهب هدراً ولن تسقط بالتقادم وسيدفع العدوان الثمن غاليا عاجلا ام اجلا وأنهم ماضون في مواجهة العدوان بشتى الطرق وسيقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن ومن اجل ان يعيش الشعب حرا كريما.
وقد جرت مراسم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء حيث سار موكب التشييع بجثمان الشهيد الذي لف بالعلم الجمهوري تتقدمه كوكبة رمزية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن وحرس الشرف حاملين صور الشهيد في موقف يجسد معاني الاعزاز والاكبار للعطاءات والادوار الوطنية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها شعبنا وقواتنا المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.
هذا وقد نقل جثمان الشهيد ليوارى الثرى في مسقط راسه بيريم – محافظة اب.
تغمد الله الشهيد بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة ماري ستوبس في اليمن
مناقشة الخطط الخاصة بالإحتياجات الإنسانية بعمران للعام القادم
ورشة حول تقييم الجانب الأكاديمي بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
ريمة : تفقد أعمال صيانة الطرق الاسفلتية وإزاله مخلفات السيول
مناقشة نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالبيضاء
محافظ ريمة يتفقد العملية التعليمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات للعدو بنجران وجيزان
إصابة مواطن بقصف صاروخي على مديرية حيدان بصعدة
مجلس النواب يقر حضور الحكومة السبت القادم
طيران العدوان يشن غارتين على مأرب
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بقصف صاروخي على مديرية حيدان بصعدة
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 44 غارة خلال الساعات الماضية
[31/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة ونجران
[30/أكتوبر/2017]
11 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
[30/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by