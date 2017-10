Ciblage de sites de l'armée saoudienne [31/أكتوبر/2017]

NAJRAH, 01 Nov. (SABA)-La force de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans un certain nombre de sites à Najran et à Jizan.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'armée et les forces populaires a ciblé utilisant un rouquettes de type de Katiousha contre les rassemblements de soldats saoudiens au site de Qouah à Najran.



