Artillerie de l'armée bombarde des sites et rassemblements de l'ennemi [31/أكتوبر/2017]

ASIR, 01 Nov. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires de l'armée saoudienne et ses soldats au centre d'Al-Misial et le site de Jarf Al-Hadad.



Une source militaire a ajouté que l'artillerie a également a ciblé les rassemblements de l'armée saoudienne dans la zone d'Al-Thoua'aban et d'Al-Misial devant le port d'Alib.



AM



SABA