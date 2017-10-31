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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:16:21م
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في جنين.. ويهدم 4 منشآت وكراجا لتصليح المركبات في برطعة
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في جنين.. ويهدم 4 منشآت وكراجا لتصليح المركبات في برطعة
[31/أكتوبر/2017]
جنين-سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين من بلدتي جبع وعرابة جنوب محافظة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في القرى، والبلدات.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين ، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة جبع، وسط اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت مواطن آخر يبلغ من العمر (55 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة، كما داهمت منزلي مواطنين أخرين، وتفتيشهما، وإستجواب ساكنيه.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت حواجز في محيط جنين، وشارع جنين- حيفا، وعلى مفرق بلدتي يعبد، وعرابة، واقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين .

الى ذلك،هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة بركسات، وكراجا لتصليح المركبات، في برطعة الشرقية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع؛ بحجة بناء منشآت على منطقة خارج هيكلية البلدة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن جرافات الاحتلال هدمت المنشآت، التي تعود لثلاثة مواطنين، كما هدمت كراجا لتصليح المركبات يعود للمواطنين اثنين؛ بحجة عدم الترخيص .

سبأ
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