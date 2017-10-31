[31/أكتوبر/2017]
طوكيو-سبأ:
أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء أنه سيقوم بالضغط على كل الدول لتطبيق عقوبات على كوريا الشمالية للتصدي للخطر العالمي الذي تمثله.
وقال ستولتنبرج في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو ”بالنسبة للحلف فإن من المهم للضغط على كوريا الشمالية التأكد من أن كل الدول تطبق العقوبات للوصول إلى حل سلمي“.
وتباشر بيونغ يانغ برنامجا غير مسبوق للتجارب الصاروخية في الشهور الماضية بالإضافة إلى التجربة النووية الأكبر لها التي أجرتها في أوائل سبتمبر مما أغضب الصين حليفتها الكبرى الوحيدة وتسبب في تعرضها لعقوبات إضافية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
سبأ