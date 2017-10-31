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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:16:21م
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  عربي ودولي
جرح شيشاني متهم بالتخطيط لاغتيال بوتين ومقتل زوجته باطلاق نار في كييف
[31/أكتوبر/2017] كييف-سبأ:


اصيب عسكري شيشاني متطوع متهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقتلت زوجته الاثنين عندما تعرضت سيارتهما لاطلاق نار بالقرب من كييف.

وقال المستشار في وزارة الداخلية الاوكرانية انطوان جيراشنكو ان امينة اوكوييفا قتلت واصيب زوجها آدم عثماييف بجروح عندما اطلق الرصاص على سيارتهما عندما كانا يعبران سكة حديد. واضاف جيراشنكو على صفحته على فيسبوك ان "آدم عثماييف جرح لكنه سيعيش"، موضحا انه "تحدثت اليه هاتفيا".

واكد الناطق باسم وزارة الداخلية الاوكرانية باروسلاف تراكالو مقتل اوكاييفا لوكالة الانباء انترفاكس. واضاف بعيد ذلك ان المحققين ينوون فتح تحقيق في "جريمة قتل مع سبق الاصرار" وليس في عمل ارهابي.

وكانت السلطات الروسية اتهمت عثماييف بالتخطيط لاغتيال بوتين قبل اسابيع من انتخاب الرئيس الروسي لولاية جديدة في 2012. وقد سجن سنتين ونصف السنة في اوكرانيا لكن لم يتم تسليمه الى روسيا.

وحكم على مشتبه به ثان في 2013 بالسجن عشر سنوات في القضية نفسها بعدما تم تسليمه الى السلطات الروسية.

وكان عثماييف تعرض لمحاولة اغتيال اولى في كييف في الاول من يونيو ونجا منها. وقتلت اوكاييفا المهاجم حينذاك.

سبأ
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