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خسائر فادحة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية الساعات الماضية .

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان اعترف بمصرع وإصابة أربعة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود هم: سعيد فهاد ال غلفص الدوسري ، سلطان بن هادي الصيعري ، ماهر بن جابر الهيني السلمي ، و معيض بن بريق الحارثي.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر M2 على معسكر الجربة في ظهران عسير أصاب هدفه بدقة ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مركز المسيال وموقع جرف الحداد ، و الثعبان وقبالة منفذ علب .

وفي جيزان قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الكرس وقائم زبيد والعبادية والقرن و موقع المعنق، أما في نجران تم استهداف تجمعاتهم في موقع قوة نجران بصلية صواريخ كاتيوشا.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات عسكرية على تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في وقز والبيضاء ، الهيجة ووادي ملحان بمديرية المصلوب محافظة الجوف أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

كما نفذوا عملية عسكرية على مواقع مرتزقة العدوان في مجمع المتون سبقها تمشيط بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وتم اغتنام أسلحة متنوعة.

وأكد المصدر مصرع المرتزق همدان حميد الجميلي في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف، وقنص أربعة آخرين في مديريتي الغيل وخب والشعف.

وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين في مديرية خب والشعف واستهدفوا تعزيزاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما أحرقوا آلية تابعة لهم في منطقة صبرين بالمديرية.

في محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في جبل القوز ، تبة القرون ، جبل النعمان وتبة الخزان بمديرية المعافر أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال عملية عسكرية نوعية على مواقعهم في حمير والدار الغربي بمديرية مقبنة ، وتمكن الجيش واللجان من كسر محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه السلسلة الجبلية في الصوالحة بمديرية حيفان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان شرق معسكر الإمام بمديرية ذو باب وفي كلابة والجحملية بمدينة تعز ، فيما لقي المرتزقة القيادي عبدالله الواسعي و ماجد الفقيه و خيرالله عبدالرحمن مصرعهم في جبل هان ، وتم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.


وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة غرب تبة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وتم قنص أحدهم في المديرية.

وأوضح المصدر أن المرتزق إبراهيم وجدي النعماني الصبيحي لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان و تم قنص أربعة آخرين بمديرية نهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في منطقتي الحول وحريب بالمديرية .

ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون خلال عملية عسكرية على مواقعهم في التبة الرملية بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، في حين تم قنص أحد المرتزقة في مديرية كهبوب بمحافظة لحج .

ووفقاً للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومنفذ الطوال .

سبأ
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