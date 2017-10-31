عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بين رئيسي وفدي روسيا وإيران يسبق مفاوضات أستانا موسكو-سبأ:



عقد رئيسا وفدي روسيا وإيران لقاء تناولا خلاله قضايا متعلقة بمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية قبيل انطلاقها، بمشاركة كافة الوفود ظهر اليوم.



والتقى ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية، مع نائب وزير خارجية إيران حسين أنصاري صباح اليوم، واستمر اللقاء المباشر بين الطرفين نحو 30 دقيقة ناقشا، خلاله بعض القضايا التي تتعلق بمفاوضات أستانا حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني عن وكالة أنباء "تاس" الروسية.



ومن المقرر أن تعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو، جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية، بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، وممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ