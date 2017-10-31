عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يؤكد اعتقال أحد المدبرين لهجوم القنصلية الأمريكية ببنغازي واشنطن-سبأ:



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن القوات الخاصة الأمريكية اعتقلت رجلا على علاقة بالهجوم الذي استهدف عام 2012 البعثة الأميركية في بنغازي.



وقال ترامب في بيان إن "القوات الأمريكية اعتقلت أمس بناء على أوامري مصطفى الإمام في ليبيا".



وأضاف أن "الامام سيواجه العدالة في الولايات المتحدة لدوره المفترض في هجمات 11 سبتمبر 2012 في بنغازي".



ألقت قوات العمليات الخاصة الأمريكية الاثنين القبض على عنصر مسلح يشتبه في ضلوعه في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي سنة 2012، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتدبرس".



وقال مسؤولون أميركيون، لم يتم الكشف عن هوياتهم، إن القوات ألقت القبض على المشتبه به، والذي لم يكشف عن اسمه بعد، في ليبيا ويتم حاليا نقله إلى الولايات المتحدة.



وأضافوا أن العملية تمت بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.



وتسبب الهجوم الذي وقع في سبتمبر 2012، في مقتل السفير الأمريكي إلى ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة آخرين.

سبأ [31/أكتوبر/2017]سبأ