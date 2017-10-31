[31/أكتوبر/2017]
سول-سبأ:
اتفقت كوريا الجنوبية والصين على تطبيع كل أشكال التعاون والتبادل ”على وجه السرعة“ في أعقاب أزمة مستمرة منذ عام بسبب نشر منظومة ثاد الأمريكية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن "الجانبين شاركا الرأي بأن تعزيز الحوار والتعاون بين كوريا والصين يخدم مصالحهما المشتركة واتفقا على عودة التبادل والتعاون في جميع المجالات إلى مسار التنمية العادي مرة أخرى".
وقال مسؤول بالقصر الرئاسي في بيان منفصل اليوم الثلاثاء إن رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن سيعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) القادمة في فيينا يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني.
سبأ