طيران العدوان يشن 44 غارة خلال الساعات الماضية شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة خلال الساعات الماضية ، فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تطبيع العلاقات بعد أزمة منظومة ثاد اتفقت كوريا الجنوبية والصين على تطبيع كل أشكال التعاون والتبادل ”على وجه السرعة“ في أعقاب أزمة مستمرة منذ عام بسبب نشر منظومة ثاد الأمريكية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية. أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار. المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.