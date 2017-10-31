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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:46:58ص
طيران العدوان يشن 44 غارة خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة خلال الساعات الماضية ، فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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  محلي
طيران العدوان يشن 44 غارة خلال الساعات الماضية
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة خلال الساعات الماضية ، فيما تعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين شاحنتين محملتين بمواد غذائية على الخط العام في مديرية المطمة بمحافظة الجوف ما أدى الى استشهاد سائقيهما .

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أربع غارات على منطقة الفرع ووادي آل ابو جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة ،فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبة الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

في محافظة صنعاء شن الطيران سبع غارت على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس ،و11 غارة على مديرية بني مطر، وغارة على الحيمة الخارجية .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف ب11 غارة مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة .

وحسب المصدر شن الطيران ثمان غارات على موقعي الشرفة والشبكة ،وغارة على جبال عليب في نجران

سبأ
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