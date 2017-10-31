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آخر تحديث: الثلاثاء، 31 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:46:58ص
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وزارة الخارجية تكذب إعلام العدوان بشأن اقتحام السفارة السودانية
[31/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

  استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إستمرار وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان والمواقع الصفراء لحكومة الفار هادي في نشر الأخبار الكاذبة بين الحين والآخر ومنها اقتحام مبنى السفارة السودانية بصنعاء.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأخبار العارية عن الصحة تأتي في إطار حملة إعلامية مضللة تحاول التغطية على الفوضى في محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة، وما تشهده من انتشار للمليشيات التابعة لدول العدوان والتي تعبث بالممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك المقار القنصلية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمرافق العامة كالمطار والميناء في عدن والمكلا وسيئون.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص حكومة الإنقاذ ووزارة الداخلية وكل أجهزتها في العاصمة صنعاء على ضمان أمن وسلامة كل المقار الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية اليمنية.

ولفت المصدر إلى عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والسوداني الذي يرفض مشاركة بلاده في تحالف العدوان على اليمن.

وجدد المصدر التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ قد حذرا في أكثر من مناسبة من أن استمرار العدوان والحصار قد أدى إلى إشاعة الفوضى وشجع على تدمير مقدرات اليمن وخلق المناخ الخصب لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وبالأخص في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وحمل المصدر دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومعهم حكومة الفار هادي والعملاء، المسؤولية الجنائية والقانونية والتعويضات الناتجة عن تلك الأعمال على مستوى الوطن اليمني كاملا.

كما أكد المصدر أنه لا يمكن محاربة تلك الجماعات الإرهابية إلا من خلال إنهاء العدوان والعمليات العسكرية العدائية، وإجراء حوار مباشر يمني – سعودي وصولا لإيجاد تسوية سياسية سلمية شاملة، واعتماد سياسة حازمة للقضاء على تواجد أو نشاط أي مليشيات أو جماعات مسلحة تقوم بنشر الفوضى والنهب وإقلاق السكينة العامة.

سبأ
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