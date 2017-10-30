إجتماع يناقش مشروع صيانة طريق أرحب ـ حزم الجوف

صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع اليوم ضم محافظ الجوف سام علي الملاحي ورئيس مجلس إدارة صندرق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي، آلية صيانة طريق أرحب - حزم الجوف البالغ طوله حوالي 60 كيلو متر.

وأقر الإجتماع تشكيل فريق من المهندسين لمعرفة المواد التي سيتم تثبيتها بالطريق بعد فحصها في المختبر المركزي بالصندوق خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل ليتم البدء بصيانة الطريق نظرا للإزدحام الذي تسببه وسائل النقل الكبيرة والمتوسطة.



وأبدى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق الإستعداد زيادة المبلغ المخصص لمحافظة الجوف من صيانة الطريق إبتداء من نوفمبر المقبل .. موجها المهندسين المختصين بسرعة صيانة الطريق نظرا لأهميتها.

حضر اللقاء مدير فرع صندوق صيانة الطرق لمحافظتي صعدة والجوف المهندس نبيل المؤيد و مدير عام الشؤن المالية بالصندوق وعدد من المهندسين المختصين بصندوق صيانة الطرق.

[30/أكتوبر/2017]سبـأ