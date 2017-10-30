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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:38:19م
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  محلي
طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة ونجران
[30/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 13 غارة على محافظة صعدة ونجران، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الفرع ووادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بصعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثمان غارات على موقعي الشرفة والشبكة وغارة على جبال عليب قبالة نجران.

سبأ
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