مصدر بالخارجية: مغالطات تحالف العدوان أصحبت مكشوفة للعالم أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الحل الوحيد لإنهاء مترتبات عدوان 26 مارس 2015م على اليمن هو الاعتراف بحقيقة العدوان والجلوس إلى طاولة مفاوضات برعاية مجلس الأمن تجمع كل الفرقاء وعلى رأسهم السعودية والإمارات. اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية. أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار. المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.