[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية همدان.
واطلع عمار ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية راجح سعيد، على مستوى إقبال الطلاب والطالبات في مدارس طارق بن زياد بالحمراء والحاوري بالحطاب ومدرسة بيت الذفيف، والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية .
وأكد مدير مكتب التربية، اهتمام قيادة المحافظة والمكتب بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية .. مشيدا بحرص الطلاب والمعلمين على مواصلة التعليم في ظل ظروف الراهنة .
كما أطلع نواب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفرق التوجيه على سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة.
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