محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتدى الأشخاص ذوي الإعاقة يكرم مكتب العون المباشر صنعاء - سبأ :

كرّم المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن، نظير الدعم الإغاثي والأعمال الإنسانية المتميزة التي يقدمها لليمنيين عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.



وقدّم رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حسن إسماعيل والمدير التنفيذي فهيم القدسي، درع المنتدى لمدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي عرفاناً بدورها والعاملين بالجمعية في دعم أنشطة وبرامج المنتدى والأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار رئيس المنتدى والمدير التنفيذي خلال لقائهما بالعسعوسي إلى أن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة المتضررين والمتأثرين من الأوضاع الراهنة، حيث أصبحت فئة محتاجة بصورة حقيقية لأبسط مقومات الحياة .



وأكدا أن جمعية العون المباشر كانت في مقدمة المنظمات التي سارعت إلى الإسهام في مساعدة آلاف الأسر بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة.



من جانبها عبرت مدير مكتب العون المباشر باليمن عن شكرها واعتزاها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجمعية خصصت نسبة كبيرة في كافة المشاريع التي تنفذها للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها التعليم والصحة والإغاثة والمشاريع الموسمية وغيرها .



وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الصعب في اليمن حتم على العون المباشر القيام بواجبها الإنساني في المساهمة في تخفيف معاناة الشعب اليمني عموماً وذوي الإعاقة خصوصاً الذين تفاقمت معاناتهم وتضاعفت احتياجاتهم .



كما أكدت أن العون المباشر تسعى دائماً إلى رفع وتيرة العمل الإنساني وتقديم المساعدات المنقذة للحياة وتنفيذ المشروعات المستدامة خصوصاً التي لها عائد وأثر إيجابي على المجتمع.

سبـأ [30/أكتوبر/2017]سبـأ