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المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.
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  رياضة
المنتخب الوطني الأول يخسر من رديف الزمالك في معسكره بالقاهرة
[30/أكتوبر/2017]
القاهرة - سبأ :

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الفريق الرديف لنادي الزمالك المصري بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الزمالك.

وجرت هذه المباراة ضمن المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الأول المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً للمواجهة الهامة مع مضيفه منتخب طاجكستان في 14 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد سجله لاعبه باسم مرسي في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وفي الشوط الثاني أضاف الزمالك هدفين سجلهما لاعبه خالد قمر في الدقيقتين 56 و75، فيما قلص منتخب اليمن النتيجة بهدفين سجلهما لاعباه محمد فؤاد في الدقيقة 80، وأحمد الحيفي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة مُني المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالخسارة الثانية لمبارياته التجريبية في معسكره الإعدادي بالقاهرة بعدما خسر مبارياته الأولى من فريق الانتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي.

سبـأ
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