محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النقل يؤكد الاهتمام بتأهيل كوادر الوزارة ومواكبة التطورات بمجال النقل صنعا - سبأ :





أكد وزير النقل زكريا الشامي إهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مختلف المجالات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ومواكبة التطورات في مجال النقل.



وأشار وزير النقل في إختتام دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية اليوم بصنعاء بمشاركة 15 من موظفي الوزارة، إلى ضرورة الاستفادة من الدورات والبرامج التأهيلية التي تنفذها الوزارة وتطبيقها في الواقع والإستفادة من التطورات في مجال النقل.



وحث المشاركين في الدورة على الاستمرار في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات وخاصة في قطاع النقل.



كما يتلقى 25 موظفا من وزارة النقل معارف ومهارات في الدورة التدريبية الخاصة بمجال النقل الجوي والتي تنظمها الوزارة على مدى أسبوعين.



وتتضمن الدورة معلومات حول النقل الجوي وحرية الطيران ومكوناته ومتطلبات تأسيس النقل الجوي.



يذكر أن عدد المستفيدين من الدوارات التدريبية وبرامج التأهيل التي تنظمها وزارة النقل أكثر من 60 موظفا.

سبـأ [30/أكتوبر/2017]سبـأ