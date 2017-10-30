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إستقبال للمنتخب الوطني للشباب بمدينة رداع بالبيضاء
[30/أكتوبر/2017] البيضاء - سبأ:
استقبل محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم ومعه مدير عام مديرية رداع احمد العكام بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الشباب.

وحظي المنتخب بقيادة المدرب محمد البعداني باستقبال رسمي خلال مروره من محافظة البيضاء في طريقه للمشاركة في تصفيات كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات: الهند، تركمانستان، والسعودية مستضيف مباريات المجموعة الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر المقبل.

وخلال الإستقبال الذي حضره رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي محافظة البيضاء سيلان الخضري، أكد المحافظ المنصوري وقوف الجميع إلى جانب المنتخب في مشاركته المقبلة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق منتخب الشباب إنجازاً جديداً في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لهذه الفئة بعدما تمكن منتخب الناشئين من التأهل إلى النهائيات الآسيوية للمنتخبات تحت 16 عاماً في إنجاز شرف به كل اليمنيين في الوقت الذي يعانون منه جراء العدوان والحصار.

بدوره ثمن مدرب المنتخب الوطني للشباب محمد البعداني هذه اللفتة الكريمة التي ترفع معنويات الشباب وتحفزهم للعطاء والبذل لتحقيق النجاح المأمول، مؤكداً أن المنتخب سيبذل أقصى جهوده من أجل تشريف اليمن واليمنيين في هذا المحفل الآسيوي الهام.

إلى ذلك زارت بعثة المنتخب الوطني للشباب جامع ومدرسة العامرية الاثري والتاريخي بمدينة رداع والذي يرجع بناؤه إلى عهد الدولة الطاهرية.

واطلع أعضاء البعثة على مكونات الجامع والمدرسة العامرية، معبرين عن إعجابهم بما شاهدوه من طراز معماري وتصميم هندسي وفني تجسد فنون العمارة الاسلامية العريقة، مؤكدين أن ذلك دليل على عظمة الانسان اليمني.
سبأ
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