توزيع حقائب مدرسية بمديرية التحرير بأمانة العاصمة [30/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

وزعت مؤسسة عنوان للتنمية الإجتماعية اليوم 178 حقيبة مدرسية إستهدفت عدد من مدارس مديرية التحرير بأمانة العاصمة، بدعم من مجموعة الجيل الجديد.



وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة عنوان للتنمية أميرة الحكيم إلى أن المؤسسة وزعت الحقائب المدرسية على طلاب وطالبات مدارس بلقيس والجلاء والفرات والوحدة والعمري بمديرية التحرير .



وأشارت إلى أن توزيع الحقيبة المدرسية يأتي بعد عملية مسح وتوزيع لعدد من مدارس مديريات أمانة العاصمة كجزء من مشاريع المجموعة للعام الدراسي الحالي.



فيما أشارت مسئولة برامج حماية الطفل بالمؤسسة وفاء قيس إلى أن توزيع الحقيبة المدرسية يأتي ضمن أنشطة وبرامج المؤسسة التي تنفذها خلال العام الجاري وتستهدف مجالات التوعية والتثقيف والصحة وحماية الطفل والتعليم.



وأوضحت أن هذه الحقائب المدرسية تتضمن عدد من مستلزمات العملية التعليمية بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على الإستمرار في العملية التعليمية وإلحاقهم بالمدارس.

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