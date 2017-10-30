مناقشة آلية الحد من الحفر العشوائي بصعدة [30/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع مدير فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة المهندس محمد عبدالله المهدي، آلية الحد من الحفر العشوائي وإيجاد معالجة لتنظيم عملية الحفر.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد كعيبة، أكد المحافظ على أهمية آلية تنظيم الحفر والحد من الحفر العشوائي بهدف الحفاظ على المخزون المائي.



ولفت إلى أن استخدام وسائل الري الحديثة يقلل من إستهلاك المياه والإستغناء عن حفر آبار جديدة ..مشددا على كافة الجهات القيام بواجبها للحفاظ على المياه الجوفية.



فيما أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية إلى إنتشار الحفر العشوائي وتوسع المزارعين في الحفر المتقارب والذي يستنزف مخزون المياه الجوفية.

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