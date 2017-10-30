المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع خطر في الحرارة على الأرض [30/أكتوبر/2017] جنيف – سبأ:

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من إرتفاع خطر في الحرارة على كوكب الأرض بعدما بلغ تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكربون حداً قياسياً خلال العام 2016م.



وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نشرتها السنوية حول الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، أن تركز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحترار المناخي بلغ مستويات قياسية في العام 2016م.



وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن "المرة الأخيرة التي سجلت فيها الأرض هذا المحتوى من ثاني أكسيد الكربون كان قبل 3 إلى 5 ملايين سنة وكانت الحرارة أعلى بدرجتين إلى 3 درجات ومستوى مياه البحر أعلى بـ10 إلى 20 مترا مقارنة مع مستواها الراهن".

سبأ