ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:35:09م
إجتماع للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية
عقد بمبنى وزارة الخارجية بصنعاء اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء الركن جلال الرويشان.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع خطر في الحرارة على الأرض
اقرار خطتي التعافي لمديريتي بني قيس وكعيدنة بحجة
رئيس الوزراء يناقش مع اليونيسيف مستوى إنجاز صرف مستحقات الضمان الإجتماعي
لقاء موسع بحجة لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع خطر في الحرارة على الأرض
[30/أكتوبر/2017] جنيف – سبأ:
حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من إرتفاع خطر في الحرارة على كوكب الأرض بعدما بلغ تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكربون حداً قياسياً خلال العام 2016م.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نشرتها السنوية حول الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، أن تركز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحترار المناخي بلغ مستويات قياسية في العام 2016م.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن "المرة الأخيرة التي سجلت فيها الأرض هذا المحتوى من ثاني أكسيد الكربون كان قبل 3 إلى 5 ملايين سنة وكانت الحرارة أعلى بدرجتين إلى 3 درجات ومستوى مياه البحر أعلى بـ10 إلى 20 مترا مقارنة مع مستواها الراهن".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيس الحكومة الكويتية يقدم استقالة حكومته وأمير البلاد يقبلها
كندا تعلن ترحيبها بــ 300 ألف مهاجر جديد العام المقبل
النيابة العامة الاسبانية ترفع دعوى على (كتالونيا) بعد اعلانها الاستقلال
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
بدء اجتماعات دول الشراكة عبر المحيط الهادئ في اليابان
رئيس الفلبين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة الكورية
السلطات الأمريكية .. التخلص من آثار حرائق كاليفورنيا الأمريكية يستغرق المزيد من الوقت
كوريا الشمالية: سنطلق مزيدا من الأقمار الصناعية
برلمان كردستان يصادق على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم
الحكومة الصومالية تعزل قائدي الشرطة والأمن الوطني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
[30/أكتوبر/2017]
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[30/أكتوبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين باستهداف طيران العدوان شاحنتين في الجوف
[30/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by