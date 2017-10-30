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اقرار خطتي التعافي لمديريتي بني قيس وكعيدنة بحجة
[30/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:
اقر المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالتعريف بمنهجية إعداد خطط التعافي لفريق محافظة حجة، خطتي التعافي لمديريتي بني قيس وكعيدنة.

كما أقر المشاركون في ختام الورشة التي نظمها على مدى يومين فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة وحضرها وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير فرع الصندوق المهندس حميد النامس.. إعداد مقترحات التسويق للخطتين لتقديمهما للجهات المانحة بهدف إيجاد تمويل لتنفيذ ما تضمنته من مشاريع في المديريتين .

 وكانت الورشة التي تأتي في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني ضمن برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية بتمويل من الإتحاد الأوروبي عبر البرنامج الإنمائي (يو أن دي بي)، قد إستعرضت في يومها الثاني مصفوفة خطة التعافي لمواجهة الصدمات للأعوام 2017 – 2019 لمديرية كعيدنة وخطوات تحليل الصدمات والتخطيط للتعافي والوضع الراهن للمديرية.

وأشار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبد الرحمن الملحاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن خطط التعافي التي سيتم إعدادها لنحو 12 مديرية من مديريات المحافظة ستكون النواه لإستكمال اعداد خطط التعافي لـ 19 مديرية المتبقية.

وأكد حرص المكتب على أن تكون خطط التعافي لكل المديريات هي القاعدة الرئيسية التي تمكن من إعداد خطة تعافي للمحافظة بشكل عام تتضمن مختلف المؤشرات الحيوية والهامة.

ولفت إلى أن وجود خطة تعافي شاملة للمحافظة ستسهل للمنظمات المانحة تقييم الأوضاع بناء على مؤشرات وحقيقية وموثوقة وبالتالي تحديد تدخلاتها المستقبلية .. مثمنا جهود الصندوق الإجتماعي للتنمية وحرصه على تقييم ما تم إنجازه من خطط للتعافي وإيجاد شراكة فاعلة مع المنظمات المانحة.
سبأ
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