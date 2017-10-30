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لقاء موسع بحجة لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية
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لقاء موسع بحجة لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية
[30/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ:
 عقد بمحافظة حجة اليوم لقاء موسع برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي، ضم قيادات المحافظة والسلطة المحلية ومكتب الواجبات الزكوية ومدراء فروع مكتبي الواجبات والمالية ورؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء الأمن في المديريات .

ناقش اللقاء الذي نظمه مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة مؤشرات حصيلة الموارد الزكوية للفترة 2008 - 2017م ومستوى تحصيلها خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 والبواقي الزكوية وأسباب تعثر تحصيلها وزكاة المستغلات والمبيعات العقارية والتوصيات الهادفة لتنمية وتحسين الموارد الزكوية.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة حميد العبيدي ومحمد القيسي وناصر الطميرة ومحمد أبو رأس ومحمد القاضي .. أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف أهمية اللقاء لإستعراض مؤشرات تحصيل المواد الزكوية على مستوى المديريات والأنواع ومستوى التحصيل وأسباب إنخفاضه في عدد من المديريات والأنواع بهدف الخروج بالمقترحات العملية التي تسهم في تنمية تحصيل الإيرادات الزكوية .

وأشار إلى حرص قيادة المحافظة ومكتب الواجبات الزكوية على تكريم كوادر مكتب الواجبات لتميزهم خلال الفترة الماضية في أدائهم الوظيفي أو الإيرادي ليكون حافزا للكوادر الأخرى .. مشيدا بجهود مكتب الواجبات في المحافظة في تنمية الإيرادات الزكوية ومتابعة عملية التحصيل.

ولفت الدكتور جحاف إلى أهمية تحصيل البواقي الزكوية التي تزيد عن مليار ريال بإعتبارها أرصدة متاحة للتحصيل في مختلف مديريات المحافظة مما سينعكس إيجابا على تنمية ورفع الإيرادات الزكوية.

وألقيت كلمات لمدير مكتب الواجبات الزكوية محمد عبده حجر ومدير الموارد المالية بديوان المحافظة فهد الحبشي وعن فروع مكتب الواجبات بالمديريات مدير فرع مديرية المفتاح محمد الهادي .. إستعرضت المؤشرات الزكوية المحصلة خلال الثمان السنوات الماضية وإجمالي الإيرادات الزكوية المحصلة للفترة يناير – سبتمبر 2017 والتي بلغت 303 ملايين و501 ألف ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي بـ 19 مليون و45 ألف ريال .


واعتبرت الكلمات هذا اللقاء خطوة إيجابية لتنمية الموارد الزكوية .. مشددين على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسئولية في تعزيز الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان وتوحيد الجهود للحفاظ على الموارد العامة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لفروع الواجبات وتمكينها من القيام بمهام أعمال التحصيل .

وأكدت الكلمات أهمية تفعيل جوانب الضبط والتوعية بدفع الزكاة وإسهام مختلف الجهات المعنية والأمناء والشخصيات الإجتماعية في حث المواطنين والمزارعين على تسليم الواجبات الزكوية المستحقة لما لذلك من أهمية في رفد الخزينة العامة بالموارد.

وفي ختام اللقاء كرم وكيل أول المحافظة هلال الصوفي عدد من كوادر مكتب الواجبات الزكوية الذين تميزوا في أعمالهم وأسهموا في تنمية الموارد الزكوية.

سبأ
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